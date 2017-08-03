Волонтерский штаб Навального открылся в Москве

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Сегодня же Симоновский суд Москвы назначил штраф в 300 000 руб. руководителю штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леониду Волкову за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия

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