Волонтерский штаб Навального открылся в Москве
Сегодня же руководителей штаба политика оштрафовали за агитационный субботник 8–9 июля
3 августа в Москве открылся штаб Алексея Навального на улице Гиляровского
1/13
Сегодня же Симоновский суд Москвы назначил штраф в 300 000 руб. руководителю штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леониду Волкову за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия
2/13
В предыдущем московском штабе 6 июля прошли обыски после заявлений о нарушении условий договора аренды помещений
3/13
На открытии был заместитель координатора московского штаба Виталий Серуканов
4/13
Активисты, пришедшие на открытие штаба Алексея Навального в Москве
5/13
Штаб Алексея Навального в Москве
6/13
Активисты, пришедшие на открытие штаба Алексея Навального в Москве
7/13
Штаб Алексея Навального в Москве
8/13
Штаб Алексея Навального в Москве
9/13
Штаб Алексея Навального в Москве
10/13
Волонтеры штаба
11/13
Штаб Алексея Навального в Москве
12/13
Штаб Алексея Навального в Москве
13/13