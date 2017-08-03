Алексей Навальный оштрафован на 300 000 руб. за «агитсубботник»

Повторное нарушение правил агитации стоило Навальному и его соратниками 850 000 руб. на троих Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Алексей Навальный в четверг вечером был оштрафован Симоновским районным судом Москвы на 300 000 руб. по ч.8 ст.20.2 КоАП за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия. По той же статье оштрафованы двое его соратников - руководитель федерального штаба оппозиционера Леонид Волков (на 300 000 руб.) и глава московского штаба Николай Ляскин (на 250 000 руб). Поводом для административного наказания стал «агитационный субботник», который проводили соратники Навального 8-9 июля. Тогда волонтеры раздавали прохожим различную агитационную продукцию - это часть кампании в поддержку допуска Навального к выборам президента, говорил ранее Волков. Судья посчитал, что оппозиционер и его соратники призывали граждан к участию в несанкционированной акции.

Часть 8 ст.20.2 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа от 150 000 до 300 000 руб., обязательных работ на срок до 200 часов либо административного ареста на срок до 30 суток. Ранее протоколы за нарушение правил организации уличных акций в отношении Навального составлялись после несанкционированных акций 26 марта и 12 июня.

Волков на суде объяснял, что активисты проводят агитационные мероприятия за допуск Навального к президентским выборам с февраля, а 8-9 июля проходил большой агитационный суботник. Всего за июль прошло 209 мероприятий, добавил он: «Мы можем видеть палатки помощи Донбассу, благотворительных фондов, религиозных организаций — эта деятельность не имеет никакого отношения к митингам, шествиям и так далее. Что происходит: мэрия Москвы задним числом признает акцию "скрытой формой пикета" и предлагает полиции составить протокол» (цитата по «Медиазоне»). Адвокат Навального Иван Жданов отметил в Твиттере, что «решение по Ляскину слово в слово совпадает с решением по Волкову».

Сам Навальный заявил «Дождю», что «это абсолютно незаконное решение, цель которого — прекратить мою, нашу политическую деятельность». Судье оппозиционер сказал, что она сама когда-нибудь будет оплачивать все эти штрафы из своей зарплаты.

Во время суда над оппозиционерами в Москве на улице Гиляровского, 50 проходило открытие московского штаба Навального. Заместитель руководителя штаба Виталий Серуканов призвал волонтеров развивать технологию «от двери к двери» и уличную агитацию. На открытии штаба присутствовали 150-200 волонтеров. Предыдущий московский штаб Навального был блокирован полицией как раз перед «агитационным субботником». Волонтер, который в тот момент находился в штабе, был избит, позже его доставили в суд, а затем в больницу.

Сейчас у Навального по стране открыто 69 штабов, к кампании привлечено почти 134 000 волонтеров, говорится на сайте кампании. В ноябре 2016 г. Верховный суд отменил обвинительный приговор Навальному по «делу Кировлеса» после решения Европейского суда по правам человека, вследствие чего оппозиционер вновь получил право выдвигаться на выборах. В декабре Навальный объявил, что планирует участвовать в выборах президента. Однако уже в феврале Ленинский суд Кирова повторно приговорил Навального к пяти годам условно по этому делу.