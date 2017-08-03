Полиция объяснила, почему Навального и его соратников вызвали повесткой

Политика Алексея Навального, главу его предвыборного штаба Леонида Волкова и координатора московского штаба Николая Ляскина вызвали повесткой в полицию из-за агитационного субботника, который прошел 8 и 9 июля. Об этом Волков написал в Facebook.

«Мэрия Москвы, дескать, посчитала его незаконным массовым мероприятием, а Навального, Ляскина и меня – соответственно, организаторами этого мероприятия через YouTube. Я говорил об агитационном уик-энде много раз в своих эфирах в программе “Штаб” на "НавальныйLIVE", Ляскин – в “Кактусе”, а Навальный успел сказать всего один раз, вечером 6 июля, как только вышел из спецприемника. Ничего, им хватило», – отметил Волков. Ранее Навальный сообщил, что его и двух соратников вызвали повесткой в полицию на 4 августа, пятницу.

6 июля в столичном штабе Навального прошел обыск. Полиция завела уголовное дело по ст. 330 УК РФ о самоуправстве после заявления о нарушении условий аренды помещений. Собственник помещения написал заявление на арендатора, который сдал помещение в субаренду, а арендатор – на собственника, пояснил тогда Волков.