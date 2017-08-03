Навального вызвали повесткой в полицию 4 августа

Оппозиционного политика Алексея Навального и двух его соратников вызвали повесткой в полицию на 4 августа, пятницу.

«С утра пораньше домой пришли полицейские. Принесли повестку. Такую же, как до этого вручили Леониду Волкову [глава предвыборного штаба Навального]. Такую же, как пытаются вручить Николаю Ляскину [координатор московского штаба Навального]», - написал Навальный на своем сайте.

«В 10 утра должен явиться в отдел полиции, потом, очевидно, на суд», - уточнил он.

Леонид Волков написал в Facebook, что в полицию их вызывают для «составления протокола по [статье] 20.2.8 [Кодекса об административных нарушениях РФ - повторное нарушение правил организации публичных мероприятий]. По этой статье оппозиционерам грозит до 30 суток ареста.

6 июля в столичном штабе Навального прошел обыск. Полиция завела уголовное дело по ст. 330 УК РФ о самоуправстве после заявления о нарушении условий аренды помещений. Собственник помещения написал заявление на арендатора, который сдал помещение в субаренду, а арендатор – на собственника, пояснил тогда Волков.

По словам Волкова, дежурившего в штабе ночью волонтера избили и отвезли в суд (ему вменяют неповиновение полиции), а оттуда - в больницу. Полиция также посетила склад в Москве, где хранился остаток тиража агитпродукции (205 000 экземпляров газет): там тоже проходили следственные действия, но по какому делу, неизвестно, говорит Волков. Всю агитацию со склада вывезли.