Обыск в московском штабе Навального
Со склада штаба изъяли 205 000 газет и листовок
Сегодня, 6 июля, около 7 часов утра в московском штабе оппозиционера Алексея Навального начались обыски. Полиция сообщила, что проводит их, расследуя уголовное дело о самоуправстве, пишет «Интерфакс»
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«Документы, вещи и находившиеся в помещении люди были отправлены в ОВД по Центральному административному округу столицы», - заявил журналистам заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции Замоскворечья Евгений Тихомиров
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Уголовное дело было возбуждено после поступления в полицию заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании по адресу Садовническая набережная, 69
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Сторонники политика из 58 штабов планируют провести 8–9 июля акцию «Большой субботник» с уличной агитацией силами волонтеров
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Координатор столичного штаба Навального Николай Ляскин (на фото) и сотрудники пытались добиться от полиции разрешения попасть внутрь помещения
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В свою очередь полицейские просили собравшихся у здания людей уйти с проезжей части и не мешать движению транспорта
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На месте событий собралось несколько десятков человек, сообщает «Интерфакс»
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Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков сообщил, что следователи изъяли со склада штаба политика 205 000 газет и листовок, а также браслеты, значки, шары. По словам Волкова, на некоторых предметах «написано только "Навальный 20!8" и больше ничего». «Их тоже будут на экстремизм анализировать, очевидно», – написал он в Facebook
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Ранее региональным штабам Навального перестали согласовывать установку информационных кубов и проведение пикетов. Так Навальный собирался рассказывать людям о намерении выдвигаться в президенты
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