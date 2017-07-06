Обыск в московском штабе Навального

Евгений Разумный / Ведомости

Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков сообщил, что следователи изъяли со склада штаба политика 205 000 газет и листовок, а также браслеты, значки, шары. По словам Волкова, на некоторых предметах «написано только "Навальный 20!8" и больше ничего». «Их тоже будут на экстремизм анализировать, очевидно», – написал он в Facebook

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