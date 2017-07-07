Несколько штабов Алексея Навального подверглись атаке полиции Е. Разумный / Ведомости

В ночь на четверг штаб Алексея Навального в Москве был блокирован полицией. По словам руководителя федерального штаба Леонида Волкова, в здании оставалась небольшая часть агитпродукции, которую предполагалось использовать на акции 8–9 июля, приуроченной к завершению 25-дневного ареста Навального. Представитель отдела полиции по Замоскворечью сообщил «Интерфаксу», что обыски проводились в рамках уголовного дела по ст. 330 УК (самоуправство), возбужденного по заявлениям о нарушении условий аренды помещений. Собственник помещения написал заявление на арендатора, который сдал помещение в субаренду, а арендатор – на собственника, поясняет Волков. По его словам, дежурившего в штабе ночью волонтера избили и отвезли в суд (ему вменяют неповиновение полиции), а оттуда в больницу. Полиция также прибыла на склад в Москве, где хранился остаток тиража агитпродукции (205 000 экземпляров газет): там тоже проходили следственные действия, но по какому делу, неизвестно, говорит Волков. Всю агитацию со склада вывезли. Обыски в четверг прошли также в штабах в Вологде (там искали «запрещенную к свободному обороту литературу», в том числе содержащую клевету на представителей органов власти) и Астрахани, сообщили волонтеры. «Власти приняли решение отказаться даже от видимости соблюдения законности», – резюмирует Волков.

Вести с мест В среду полиция заблокировала штаб Навального в Новосибирске. Ордера на обыск у полицейских не было, но в итоге они сослались на звонок о бомбе и потребовали покинуть штаб, откуда был вывезен тираж газет и листовок. В Орле в штаб тоже пришла полиция: там также изъяли агитационные материалы, в которых искали экстремизм.

Волков, как политтехнолог, «ведет свою игру», полагает политолог Константин Костин: «Есть самодеятельность региональных властей, вмешательство общественников, но и сами активисты ситуацию подогревают. Как показывает практика, Навальный сдувается без противодействия, поэтому лучшая стратегия – оставить его в покое». После акции 12 июня был некий раскол по вопросу о тактике Навального, но власть успешно помогла его преодолеть, говорит политолог Михаил Виноградов: «Навальный вновь вошел в повестку. И если не учитывать версию, что его «специально растят», то либо Навального не хотят выпускать перед встречей Путина с Трампом, хотя это было бы вызывающе, либо есть некая суета в преддверии акции 8–9 июля, поскольку власти фантомно боятся воспроизведения событий 26 марта и 12 июня».

Идет явное обострение ситуации, что означает смену тактики власти в отношении Навального, считает политолог Глеб Павловский: «Это связано не с ближайшими мероприятиями, а с желанием убрать Навального с политического поля как проблему. Не исключена связь с тем, что Путин планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. Навальный превращается в пародирующее его зеркало, поэтому ему будут мешать вести кампанию, хотя на данном этапе у него особых шансов принять участие в выборах нет. Так что не исключены и более жесткие меры». Это сработает на имидж Навального как единоборца, полагает эксперт: «Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе». Особенность ситуации в том, что Навальный выглядит одиночкой – «сцена для него расчищена властью, все загнаны под ковер, и тот, кто первый выходит на сцену, оказывается единственным», говорит Павловский: «Раньше не было такой стерилизации общественного поля. Именно поэтому нынешняя политическая разморозка выглядит скандалом. Власть в итоге тоже работает на образ Навального, он оказывается в театре одного актера».-