Министр обороны США Мэттис не пообещал Украине поставки летального оружия

Министр обороны США Джеймс Мэттис, находящийся с визитом на Украине, заявил, что Вашингтон «активно рассматривает» вопрос о предоставлении летального оружия Украине, но самих поставок пока обещать не стал.

«Если говорить об оборонительном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос», - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. «Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать», - подчеркнул Мэттис.

Мэттис отметил, что США будут продолжать давление на Россию в контексте ее «агрессивного поведения», пишет Reuters. «Мы не принимаем, и не примем, захват Крыма Россией. Несмотря на отрицание росийской стороны, мы понимаем, что они хотят силой менять государственные границы, подрывая суверенитет и свободу европейских стран», - отметил Мэттис на пресс-конференции с Порошенко.

Поставку летального вооружения Украине должен одобрить президент США Дональд Трамп, отмечают американские СМИ. Украина неоднократно заявляла, что ей нужны новые противотанковые ракеты Javelin. В начале августа NBC News сообщало со ссылкой на свои источники, что Пентагон готов включить эти ракеты в пакет поставок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призывал «страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании», «избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе».