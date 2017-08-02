США могут поставить Украине противотанковые ракеты

Украина давно стремилась получить комплексы Javelin, чтобы противостоять бронетехнике российского производства в зоне конфликта Wikimedia

Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов и другого вооружения, требующий одобрения Белого дома, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников. По словам чиновников министерства обороны США и дипломатов, это оружие оборонительного назначения, а его поставки «призваны сдержать агрессию Москвы». В США и других странах считают, что Россия поставляет танки и другое сложное вооружение, а также предоставляет военных советников сепаратистам на востоке Украины.

По плану, разработанному Пентагоном и госдепартаментом, США могут поставить противотанковое оружие, вероятнее всего переносные комплексы Javelin, а также системы ПВО и другое оружие. Украина давно стремилась получить комплексы Javelin, чтобы противостоять бронетехнике российского производства в зоне конфликта.

Однако американские чиновники уточняют, что противотанковые комплексы в соответствии с планом будут поставлены тем частям украинской армии, которые базируются вдали от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта. Таким образом авторы плана пытаются снизить риск эскалации конфликта и избежать критики за то, что поставки вооружений могут спровоцировать Киев на проведение наступательной операции. Если Украина будет использовать поставленное США оружие ненадлежащим образом, Вашингтон сможет отказаться от поставок и технической поддержки. Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал WSJ, что решение по поводу поставок оружия на Украину еще не принято и предложение Пентагона не обсуждалось в Белом доме на прошлой неделе во время встречи на высшем уровне, посвященной России. По словам этого чиновника, план пока не был представлен Дональду Трампу и его позиция неизвестна. Некоторые чиновники в США и на Украине предполагают, что на принятие окончательного решения Белому дому могут потребоваться месяцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что «те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе». По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, на Украине комплексы Javelin стали синонимом «чудо-оружия», хотя на практике они таковым не являются и их применение вряд ли существенно скажется на текущей обстановке в зоне боевых действий в Донбассе. Эксперт обращает внимание на обещание отказа в поставках в случае ненадлежащего использования, а значит, первый же проданный украинскими военными ДНР комплекс может стать поводом для такого решения. Javelin действительно прост в применении, но требует постоянных поставок батарей и других расходных материалов, напоминает он.