Мосгордума: власти Москвы не требовали отменять линейки 1 сентября из-за Курбан-байрама

Власти Москвы не имеют отношения к решению некоторых городских школ, которые перенесли торжественные линейки с 1 сентября из-за совпадения Дня знаний с празднованием Курбан-байрама. Это «Эху Москвы» сообщил председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев. Ранее о том, что одна или несколько школ в Мещанском районе из-за этого перенесли линейки на 4 сентября, сообщила радиостанция «Говорит Москва». В Духовном управлении мусульман заявили, что не просили переносить линейки.

«Действительно, такое решение было принято школой на уровне администрации по согласованию с управляющим советом. Речь идет о переносе линейки на другое время. Это не связано ни с какими директивами со стороны департамента образования — это инициатива школы, которая располагается возле Соборной мечети, причем лишь одной», — заявил Молев. Это решение депутат не считает поводом для беспокойства. «Если из соображений безопасности, удобства и комфорта школа принимает решение, касающееся времени начала официальных мероприятий, и это согласуется с точки зрения логистики, то я не считаю, что здесь есть что-то тревожное. Это вполне здравое решение. Более того — оно лежит в правовом поле. Школы вполне самостоятельны в принятии решений такого уровня», - добавил он.

Вопрос об отмене линеек должен решаться индивидуально, считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он сказал «Эху Москвы», что общего обращения об отмене линеек из-за Курбан-байрама не было и что в этой ситуации не нужно идти «путем общих панических решений». По его словам, «это одна из тех ситуаций, которая вполне возможна в таких огромных мегаполисах, как Москва, где много разных праздников, людей и религий». «Конечно, здесь сталкиваются права ребенка на 1 сентября (это огромный и важный праздник, особенно для первоклассников, да и вообще для детей и учителей) и право человека на исполнение своего религиозного культа и праздника. Надо выйти из этого положения достойно», — заключил омбудсмен.