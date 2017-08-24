РБК: ФСБ начала проверять закупку рельсов для Крыма

ФСБ России начала проверять закупку железнодорожных рельсов для Крыма, с сентября к внеплановой проверке подключится и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет РБК. Крымское УФАС назначило внеплановую проверку по требованию региональных отделений прокуратуры и МВД, сообщил представитель ФАС.

Речь идет о закупках рельсов для Крымской железной дороги (КЖД) ФГУП «Спектр», подчиненным Министерству транспорта России. По данным издания, «Спектр» заключил контракт на 289 млн руб. на поставку КЖД 3900 т стометровых рельсов, но сам закупил их у филиала РЖД «Росжелдорснаба» в 1,7 раза дешевле. Поставщик обосновывал разницу в цене транспортными расходами - с учетом паромной переправы и доставки рельсов спецпоездами.

В 2015 г. КЖД перешла в федеральную собственность и была отнесена к ведению Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).