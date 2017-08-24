Число пострадавших при взрыве в Киеве увеличилось до трех‍

Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в Киеве по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины(покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), говорится в сообщении ведомства.

В полиции также уточнили число пострадавших: при взрыве пострадали три человека, они находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает «112 Украина», при взрыве пострадали жена и теща десантника-снайпера Валерия Чибинеева, который воевал в Донбассе. Третьим пострадавшим оказался знакомый Чибинеева, друг семьи. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Чибинеев был награжден звездой Героя Украины в прошлом году.

Информация о взрыве на улице Грушевского поступила в дежурную часть в 14:06 по местному времени. «На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники», – сообщили в полиции. В Службе безопасности Украины (СБУ) считают, что основная версия взрыва – хулиганство.