В Керченский пролив упал автобус с рабочими

На Кубани в Керченский пролив упал автобус с рабочими «Таманьнефтегаза», сообщил «Интерфаксу» источник в службах скорой помощи Краснодарского края. По его данным, всего в автобусе было 20 человек, шестеро погибли, идут поисково-спасательные работы.

Рабочие возвращались с вахты. РБК сообщает, что они участвуют в строительстве Керченского моста.

Почему произошло крушение, пока неясно.

В региональном управлении МЧС агентству вскоре подтвердили, что в 8.07 в пятницу получили информацию, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус с людьми. Из 20 человек шестеро найдены погибшими, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, 10 пропали, сообщает ТАСС со ссылкой на то же управление. Позднее в ГУ МЧС ТАСС сообщили, что двенадцать человек погибли, 20 были спасены, судьба троих неизвестна.