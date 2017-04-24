Минтранс обсудит схему энергообеспечения Керченского моста – «Коммерсантъ»

В Минтрансе сегодня должно состояться совещание о подключении железнодорожных подходов к Керченскому мосту у «Кубаньэнерго», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в министерстве. Подключение предположительно произойдет не позднее IV квартала 2018 г.

Сейчас энергоснабжение проекта полностью автономно – от мобильных дизельных установок. К лету, когда планируется выход на пиковую нагрузку, его планируется подключить к существующей подстанции «Волна», принадлежащей ЗАО «Таманьнефтегаз» (входит в группу ОТЭКО). Она должна обеспечить стройку электричеством до декабря 2019 г.

Изначально в 2015 г. планировалось, что энергоснабжение моста будет осуществляться через подстанцию «Порт» на 220 кВ, которую должна построить «Кубаньэнерго». По данным издания, схема была согласована и прошла Главгосэкспертизу. Затраты по ней планировались на уровне 539,9 млн руб., а плановый срок подключения – октябрь 2018 г. В феврале работы по оформлению договора завершались, но в начале марта Минтранс решил изменить схему. Ведомство предложило в рамках первого этапа обеспечить электроэнергией железнодорожные подходы к Керченскому мосту, а затем за счет частных инвесторов – сухогрузный порт Тамань и мост. При этом второй этап намечен только на 2020 г.

Изменение схемы вызвало вопросы у «Таманьнефтегаза», приостановившего работу по временному подключению моста. Компания потребовала гарантий отключения проекта 31 декабря 2019 г., рассказывает собеседник издания. По словам другого собеседника, «Кубаньэнерго» заявила о необходимости корректировки комплексного проекта. Это может увеличить срок подключения электроснабжения даже для железнодорожных подходов до октября 2019 г. Подстанцию «Порт» в этом проекте предполагается строить в усеченном варианте с расчетом только на нагрузки железных дорог.

Близкий к Росавтодору собеседник говорит, что отсутствие постоянного энергоснабжения не позволит запустить движение автомобилей по мосту в 2018 г.