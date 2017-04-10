Путину доложили о строительстве Керченского моста с опережением графика

Работы по строительству Керченского транспортного перехода идут с опережением, доложил сегодня президенту России министр транспорта Максим Соколов. Путин поручил синхронизировать введение в эксплуатацию Керченского моста и трассы «Таврида».

«Это стратегический проект, на котором мы сконцентрировали свои усилия. По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением», - сказал Соколов на встрече с Путиным.

По словам министра, усилия строителей сконцентрированы на трассе «Таврида» протяженностью почти 240 км. «С начала летнего сезона, как позволит погода, строительные работы будут уже развернуты на всем протяжении трассы», - пообещал министр.

На замечание президента о том, что «там круглый год можно работать», министр пояснил, что для этого нужно заключение Госэкспертизы. По его словам, «сейчас идут подготовительные работы: накопление инертных материалов, снятие грунта, разминирование». «А с момента получения заключения Госэкспертизы уже пойдет практическая работа по полотну дороги», - сказал Соколов.

Президент заметил, что дорога и мост должны вступить в эксплуатацию синхронно. «Будет сделано все возможное, по крайней мере, в тех параметрах, которые согласованы (. . .), эти работы будут синхронизированы», - ответил Соколов.

По данным с сайта Керченского моста, в минувшую пятницу, 7 апреля, строители начали бетонировать первую из двух самых мощных опор моста в Крым в Керченском проливе. Эти опоры, которые будут держать над водой судоходные арки, опираются на 95 свай из толстостенной стальной трубы каждая.

Сам мост за 223 млрд руб. строит «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Этой же компании без конкурса достались несколько подрядов на подходы к мосту, в том числе на железнодорожный подход со стороны Крыма. Значительную часть работ (на 96 млрд руб.) выполнит «Мостотрест» – крупнейший в России подрядчик по строительству мостов.

19-километровый Керченский мост должен соединить Крым и Таманский полуостров. Он состоит из четырехполосного автомобильного моста и двух железнодорожных путей. С учетом автомобильных и железнодорожных подходов стоимость проекта, по подсчетам «Ведомостей», превысит 300 млрд руб.