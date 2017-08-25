14 человек погибли при падении автобуса в море в Краснодарском крае

Жертвами падения автобуса в море в Краснодарском крае стали 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человека», - сказал собеседник агентства. Из 24 спасенных восемь человек госпитализированы.

СКР возбудил уголовное дело по факту падения автобуса с рабочими «Таманьнефтегаза» в море в Краснодарском крае.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей», - сообщили в СКР.

Сейчас упавший автобус поднят краном на поверхность.