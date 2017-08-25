ТАСС: Полиция проверяет информацию о гибели волонтера, дежурившего у мемориала Немцову

По факту гибели Ивана Скрипниченко, который охранял народный мемориал на месте гибели Бориса Немцова, начата проверка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он объяснил, что проверку начали после публикаций в СМИ о том, что волонтера избили на Большом Москворецком мосту, а затем он умер после второй госпитализации в НИИ им. Склифосовского. Проверка идет «по фактам его избиения и гибели», сказал собеседник агентства.

О смерти Скрипниченко в Twitter и затем изданию «Медиазона» сообщил еще один дежурный мемориала - Андрей Маргулев. По его данным, 15 августа вечером, когда Скрипниченко дежурил на мосту, неизвестный мужчина ударил его в нос. Вызванные полицейские напавшего не нашли, пострадавшего отвезли в Склиф, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра Скрипниченко поехал домой. После этого он лег в больницу для исправления последствий перелома и 23 августа умер. Маргулев предполагает, что смерть могла наступить из-за оторвавшегося тромба, он подчеркивает, что результатов судмедэкспертизы пока нет. По данным Маргулева, Скрипниченко собирался подать заявление в ОВД «Китай-город» о нападении.

Блогер Илья Варламов, ссылаясь на соратников Скрипниченко, утверждает, что напавший крикнул волонтеру «Ты что, Путина не любишь?!»

Сопредседатель партии «Парнас», депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. До сих пор на месте его гибели добровольцы охраняют народный мемориал - фотографии, цветы и свечи, его периодически уничтожают сотрудники коммунальных служб под предлогом проведения уборки или активисты - противники мемориала. Сторонники мемориала установили круглосуточное дежурство.