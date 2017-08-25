Умер волонтер, на которого напали у мемориала Борису Немцову

В больнице НИИ им. Склифосовского в Москве умер Иван Скрипниченко, который участвовал в охране мемориала на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Как рассказал «Медиазоне» еще один дежурный мемориала Андрей Маргулев, 15 августа на мосту на Скрипниченко напал неизвестный.

По словам Маргулева, около 22.00 в тот день к дежурившему волонтеру подошел мужчина и попытался с ним заговорить. Когда Скрипниченко отвернулся, этот человек ударил его кулаком в нос, утверждает Маргулев. Активисты вызвали полицию, которая нападавшего не нашла. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, и там ему диагностировали перелом. После осмотра Скрипниченко поехал домой. После этого он лег в больницу для исправления последствий перелома и 23 августа умер. Маргулев предполагает, что смерть могла наступить из-за оторвавшегося тромба, он подчеркивает, что результатов судмедэкспертизы пока нет.

По данным Маргулева, Скрипниченко собирался подать заявление в ОВД «Китай-город» о нападении.

Маргулев рассказал это и в Twitter, отметив, что нападение произошло в 900-й день со дня гибели Немцова.

Сопредседатель партии «Парнас», депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. До сих пор на месте его гибели добровольцы охраняют народный мемориал - фотографии, цветы и свечи, его периодически уничтожают сотрудники коммунальных служб под предлогом проведения уборки или активисты - противники мемориала. Сторонники мемориала установили круглосуточное дежурство.

В ходе прямой линии с президентом 16 апреля 2015 г. Владимир Путин заявил, что решение об установке мемориальных знаков принимают не федеральные, а региональные власти. Сам президент не видит «ничего страшного, если люди икону положили или цветы... если это никому не мешает». В июле 2015 г. комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме отказала в установлении мемориального знака на мосту. «Мы [в случае согласия на установку памятного знака] каким-то образом увековечиваем не память человека, а само убийство. А надо ли это?» – прокомментировал решение председатель комиссии Лев Лавренов. Председатель комиссии заксобрания по культуре Евгений Герасимов сослался на отсутствие традиции устанавливать памятные знаки на месте убийств, а представитель Мосгорнаследия Сергей Половинкин выразил опасение, что установленный мемориал может стать «яблоком раздора». Против мемориала также выступили представители Москомархитектуры и управления ГИБДД столицы.