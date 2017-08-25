Более 20 человек погибли в результате нападения на мечеть в Афганистане

Жертвами нападения на мечеть в Кабуле стали более 20 человек, еще более 35 пострадали, сообщает TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана. Президент Ашраф Гани осудил произошедшее, призвав религиозных деятелей направить свои силы на борьбу с такими актами насилия.

Нападение совершили несколько мужчин, один из которых привел в действие взрывное устройство. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».