Трамп обосновал увеличение американского контингента в Афганистане

«Сражаться, чтобы победить» – так определил новую стратегию Белого дома по Афганистану президент США Дональд Трамп, выступая в прямом эфире в вечерний прайм-тайм на базе Майер-Хендерсон-Холл в Арлингтоне. США должны исключить превращение Афганистана в прибежище террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), стремящихся напасть на США, приводит его слова Reuters. Накануне 16-й годовщины трагедии 11 сентября Трамп констатировал, что американцы «устали от войны без победы».

Поспешный вывод войск из Афганистана привел бы к «вакууму», который террористы «сразу же заполнят», уверен Трамп. Войска будут в регионе так долго, как это будет необходимо. Он пообещал не говорить о численности войск или о своих планах будущей военной деятельности, но при этом дал понять, что принял предложение Пентагона об увеличении ее почти вдвое – на 4000 человек. По его словам, сейчас в регионе находятся 8400 американских солдат, отмечает Associated Press. По информации Fox News, ранее Трамп одобрил увеличение контингента. Также президент США пообещал обратиться к союзникам по НАТО с просьбой поддержать новую стратегию, направив в регион дополнительные войска и расширить их финансирование. То же собирается сделать и Вашингтон.

«Мы больше не занимаемся построением государств. Мы убиваем террористов», – подчеркнул Трамп. Конечная цель – сокрушить «Аль-Каиду» (запрещена в России) и предотвратить угрозу со стороны ИГ. И все же он допустил, что после эффективных военных акций в перспективе будет возможно и политическое урегулирование, которое будет включать в себя «элементы талибов в Афганистане». На прошлой неделе члены радикального движения «Талибан» направили Трампу письмо с призывом вывести американских военных из Афганистана.