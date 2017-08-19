Трамп сообщил о принятии решения по Афганистану, но не раскрыл его суть

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял важное решение, касающееся Афганистана, но не раскрыл его суть. «Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными лидерами. Принято много решений, в том числе по Афганистану», — написал Трамп в Twitter.

Ранее на этой неделе члены радикального движения «Талибан» направили Трампу письмо с призывом вывести американских военных из Афганистана.

В настоящее время численность американских военных в Афганистане составляет около 8500, тогда как шесть лет назад количество солдат превышало 100 000.