Пентагон потратил $94 млн на форму с лесным камуфляжем для афганских военных

Министерство обороны США выделило $93,81 на закупку униформы цветов лесной местности для военных Афганистана, где таких территорий едва ли насчитывается 2%, отмечается в докладе комиссии по контролю средств на восстановление этой страны - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR).

Деньги были выделены в период между ноябрем 2008 и январем 2017 г. Всего было закуплено более 1,36 млн комплектов (рубашка и брюки), а также дополнительно 88 010 брюк для полиции Афганистана. Контракт был заключен с компанией HyperStealth.

Проверка показала, что экспертная оценка при выборе рисунка камуфляжа не проводилась. Выбор был сделан, исходя из пожеланий экс-министра обороны Афганистана Рахима Вардака.

Комиссия выяснила, что эта закупка обошлась правительству США на 43% или $26-28 млн дороже. При этом изменение формы позволит налогоплательщикам сэкономить в ближайшие 10 лет $68,61-$71,21 млн.