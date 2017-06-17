Афганский солдат ранил четырех американских военных

Четыре американских солдата ранены, а не убиты, как сообщалось ранее, передает ТАСС со ссылкой на представителя США и НАТО в Афганистане. Ранее местные СМИ сообщали, что солдат национальной армии Афганистана расстрелял четырех американских военных в лагере Шахин.

«Мы в курсе инцидента, который произошел в лагере Шахин в Мазари-Шарифе приблизительно в 14.00 по местному времени (13.00 мск). На данный момент мы можем подтвердить, что среди участников операции США и НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) потерь нет. Американские солдаты получили ранения», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на территории уезда Дихдади провинции Балх на северо-западе Афганистана. По данным афганских СМИ, стрелявший был ликвидирован ответным огнем.

Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Мухаммад Родманиш сообщил, что начато расследование. Ни одна из экстремистских групп не взяла пока ответственность за это нападение.