В ДНР и ЛНР обвинили Киев в нарушении «школьного перемирия»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинская сторона не выполняет соглашения о «школьном перемирии». «Достигнутые соглашения в “нормандском формате” и закрепленные представителями контактной группы в Минске о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения украинской стороной в очередной раз не выполняются», — сказал замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ применяли танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики также заявил, что украинские военные продолжают обстрелы, несмотря на объявленное на линии соприкосновения «школьное перемирие».

В свою очередь спикер минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник сообщил, что за сутки на востоке Украины трое украинских военных получили ранения и травмы, никто не погиб.