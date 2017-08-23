Бессрочное прекращение огня было согласовано с 25 августа в связи с началом учебного года

В Донбассе объявлено «школьное перемирие» Михаил Терещенко/ТАСС

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала в Минске бессрочное прекращение огня с 25 августа в связи с началом учебного года. Об этом в Facebook сообщила в среду, 23 августа, пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, это решение было принято «с учетом поддержки лидеров «нормандской» четверки от 22 августа 2017 г.». «Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня», - подчеркивается в сообщении.

По окончании переговоров представитель России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что российская сторона надеется на соблюдение «школьного» перемирия «ответственно и бессрочно» (цитата по РБК).

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней группе Мартин Сайдик указал, что с целью мониторинга ситуации стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ миссии ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату. «Я лично приветствую это решение лидеров России, Украины, Германии и Франции, уверен что данное решение будет поддержано и МИД Австрии», - цитирует Сайдика ТАСС.

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал, что ДНР со своей стороны готова сделать все необходимое для соблюдения достигнутых договорённостей. «Дети Донбасса, по какую сторону линии соприкосновения они бы ни жили, должны иметь возможность пойти в школу в тишине и мире», - приводит его слова «Интерфакс».

22 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, напоминает УНИАН. В ходе беседы собеседники заявили о поддержке объявлению режима прекращения огня в Донбассе в связи с началом учебного года.

С начала этого года в Минске удалось согласовать три перемирия, последнее, «хлебное» для сбора урожая, в июне этого года. Сайдик подчеркнул, что благодаря введению «хлебного» перемирия, «это лето не было таким "горячим", как мы боялись».