Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве депутата в Чечне

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об убийстве депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова.

Бастрыкин поручил чеченскому управлению СКР задействовать наиболее опытных сотрудников. По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, допрошено более 10 свидетелей, назначен ряд экспертиз. В ходе осмотра места преступления были обнаружены гильзы калибра 7,62.

Следствие рассматривает различные версии убийства, одна из основных — убийство связано со служебной деятельностью депутата.

Напомним, депутат был убит утром в пятницу, когда он ехал из дома на работу на своем автомобиле. Его автомобиль был обстрелян неизвестными, в результате чего произошло ДТП.