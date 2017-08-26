Додон прокомментировал идею правительства обсудить в ООН вывод войск

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что идея правительства страны поднять на Генассамблее ООН тему вывода иностранных войск останется на уровне декларации. Додон отметил, что этот очередной антироссийский демарш связан лишь с желанием заручиться поддержкой Запада.

«Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний», — сказал Додон «РИА Новости».

По его словам, «правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию».

Накануне МИД России вызвал посла Молдавии Андрея Негуцу. Замминистра Сергей Рябков «обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного пункта» о выводе иностранных войск.