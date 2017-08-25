МИД России вызвал посла Молдавии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Андрея Негуцу. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков «обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного пункта «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии», говорится в сообщении российского МИДа.

Замминистра подчеркнул, что в Москве рассматривают этот шаг «как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе».

В российском МИДе предупредили посла о «неизбежном негативном влиянии» таких шагов «как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования».