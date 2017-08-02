Молдавия объявит Рогозина персоной нон грата

Молдавия объявит вице-премьера России Дмитрия Рогозина «нежелательной персоной», запретив ему и въезд в страну и транзит по ее территории, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заслуживающий доверия источник в молдавском правительстве.

По словам источника, МИД Молдавии в среду вызвал посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина. «Российскому дипломату было указано на интервью Дмитрия Рогозина на запрещенном в Молдавии телеканале "Россия 24", в котором он допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами», - сказал собеседник агентства.

«С учетом всего этого послу было указано на то, что молдавские власти объявят Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории республики, запретив ему въезд в Молдавию, а также транзит через ее территорию», - добавил источник.

Объявить Рогозина персоной нон грата на заседании в среду предложил министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Андрей Галбур, инициативу поддержали большинство членов кабинета министров страны, сообщил УНИАН.

Официального подтверждения статуса Рогозина пока нет.

Вице-премьер Рогозин является спецпредставителем президента России по Приднестровью, а также председателем межправительственной молдавско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.

Власти Молдавии вызывали российского посла в канун 25-летия ввода российских миротворцев в зону безопасности приднестровского вооруженного конфликта, который власти непризнанной Приднестровской молдавской республики отмечали 29 июля. На торжества собирался приехать президент Молдавии Игорь Додон. Молдавский МИД тогда рекомендовал послу России в Кишиневе, чтобы российская сторона отказалась от участия в юбилейных мероприятиях.

Несмотря на это, Рогозин 28 июля вылетел из Москвы рейсовым самолетом авиакомпании S7. Власти Румынии, через воздушное пространство которой летают российские самолеты в обход Украины, запретили самолету с Рогозиным вход в свое воздушное пространство. Лайнер Рогозина сел в Минске, откуда вице-премьер вылетел в Москву.

По горячим следам Рогозин написал твит, содержавший слова «ждите ответа, гады», но накануне его удалил. Рогозин объяснил, что время эмоций прошло и настала пора расчистить информационное пространство для реального ответа. «Вместо эмоций будут дела, вот все, что вам могу сказать», - заявил он НТВ.