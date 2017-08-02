МИД России выразил протест послу Молдавии в связи с ситуацией вокруг Рогозина

Посла Молдавии в России Андрея Негуцу вызвали в МИД России и выразили ему протест в связи с решением молдавского правительства объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом рассказали в российском дипломатическом ведомстве.

«Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин выразил ему решительный протест в связи с принятым решением молдавского правительства об объявлении персоной нон грата заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина», - пояснили в ведомстве.

В МИДе рассказали, что на встрече было особо подчеркнуто, что российская сторона на протяжении последних лет работает над развитием активных отношений с Молдавией. «Хорошо известны принятые меры в торгово-экономической области, в сфере миграции, на других направлениях нашего взаимодействия. С этим контрастируют безответственные шаги Кишинева, направленные на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений», - уточнили в МИДе.

В среду правительство Молдавии объявило персона нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом.

В свою очередь в Кремле считают абсолютно неприемлемым решение Кишинева объявить Рогозина персоной нон грата в Молдавии. «Ситуация с Рогозина абсолютно неприемлема» - так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.