Рогозин сообщил об отказе министра иностранных дел Румынии лететь через Москву

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что министр иностранных дел Румынии, планировавший совершить транзитную пересадку в Москве, изменил свой маршрут. «Кстати, их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел уже другим маршрутом», — сказал он.

В пятницу власти Румынии и Венгрии закрыли воздушное пространство для самолета S7 Airlines, на борту которого находились вице-премьер Рогозин и еще 164 пассажира, включая группу российских артистов. Самолет был вынужден приземлиться в Минске. В S7 пояснили, что самолету запретили войти в воздушное пространство Румынии из-за «санкционной персоны» на борту.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — отреагировал Рогозин на инцидент. Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну назвал реакцию Рогозина абсолютно неуместной.