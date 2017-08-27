Трамп поблагодарил службы США за слаженную работу во время урагана

Президент США Дональд Трамп поблагодарил различные государственные службы за слаженную работу во время урагана «Харви». «Отличная координация между агентствами и всеми уровнями правительства. С продолжающимися дождями и ливневыми паводками разбираются. Тысячи спасены», — написал Трамп в Twitter.

По данным USA Today, жертвами урагана стали два человека, несколько десятков пострадали. От 30 до 40 человек числятся пропавшими без вести.

Ураган обрушился в субботу на Восточное побережье США, скорость ветра достигала 215 км/ч, ему была присвоена четвертая категория из пяти. Больше всего пострадал техасский город Рокпорт, в котором было разрушено несколько зданий