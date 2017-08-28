В Подмосковье задержан главарь международной наркогруппировки

ФСБ России сообщает о пресечении совместно с правоохранительными органами Белоруссии деятельности международной наркогруппировки и задержании с поличным в Подмосковье ее организатора.

«В результате заключительного этапа международной спецоперации в Московской области с поличным задержаны Саша Могилевский и два его подельника. Из незаконного оборота изъято более 27 кг кристаллического вещества с жидкостью, имеющей высокую концентрацию наркотического средства метадон, свыше 200 кг прекурсоров, запрещенных к свободному обороту, а также лабораторное оборудование», – сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей ФСБ.

Там отметили, что стоимость изъятого наркотика, по оценкам черного рынка, составляет около 80 млн руб.

ФСБ сообщает, что организатором группировки являлся наркоторговец, известный под кличкой Саша Могилевский, который в Подмосковье арендовал частный дом и оборудовал его под лабораторию по изготовлению наркотика, предназначенного для распространения на черном рынке.