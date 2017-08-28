НАК подтвердил гибель полицейского в спецоперации под Хасавюртом

На окраине Хасавюрта в ходе спецоперации погиб один сотрудник правоохранительных органов и еще один был ранен. Это ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. По силовикам открыли стрельбу боевики, когда им предложили сдаться и сложить оружие. По предварительным данным, стрелявшие принадлежат к так называемой хасавюртовской банде и причастны к совершению преступлений террористической направленности. Спецоперация продолжается.

Ранее о спецоперации под Хасавюртом сообщили информагентства со ссылкой на источники. Источник «Интерфакса» передавал, что погиб один боец спецназа и еще двое получили ранения. Силовики окружили три дома в поселке Балюрт, где засели предполагаемые боевики.

Ранее в НАК подтвердили проведение спецоперации «в целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан». Начать операцию решил начальник УФСБ Дагестана «в рамках действующего в данном районе правового режима КТО».

Ранее в понедельник сообщалось, что утром в Дагестане предполагаемые боевики напали на полицейский патруль на одной из автозаправок Каспийска. По разным данным, погиб один или двое полицейских и по крайней мере двое напавших.