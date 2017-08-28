В Каспийске неизвестные боевики напали на полицейский патруль

В Каспийске неизвестные напали на полицейский патруль, есть жертвы. «Интерфакс» и РИА «Дагестан» со ссылкой на источники сообщают о двух погибших полицейских, «РИА Новости» и ТАСС, также со ссылкой на источники сообщили, что один полицейский погиб, а еще один ранен и доставлен в больницу.

«Двое неизвестных напали с ножами на полицейских, когда они заправляли служебную машину, – сообщил источник ТАСС в силовых структурах Дагестана. – Нападавшие убиты». По его словам, нападение было совершено на сотрудников патрульно-постовой службы на АЗС на Махачкалинской улице. «С места нападения изъято два ножа и атрибутика ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России. – Прим. ТАСС). Погибший полицейский – старший сержант Мирзаев С. К., 1990 года рождения», – добавил собеседник агентства.

Нападение было совершено в 8.55 мск, добавил источник ТАСС в экстренных службах Каспийска. По его данным, напавших было трое. В городе введен план-перехват «Сирена».

«Интерфакс» сообщает, что имела место перестрелка. «Также, по предварительным данным, двое преступников уничтожены и еще один ранен», – сказал информированный источник агентства. Их личности устанавливаются.

Источники «РИА Новости» также говорят, что полицейских обстреляли.