Минобороны опровергло сообщения о гибели российского военного в Сирии

В Министерстве обороны России заявили, что появившаяся в СМИ информация о гибели 11 августа в Сирии российского военнослужащего не соответствуют действительности. «Никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было», - заявили «Интерфаксу» в ведомстве.

Ранее о гибели российского военного Александра Ягофарова сообщило оренбургское издание OrenDay.ru. Машина, в которой находился россиянин, подорвалась на фугасе 11 августа, рассказали изданию родные военного. 26 августа его тело было доставлено в Россию, а 27 августа прошли похороны. По данным OrenDay, посмертно Ягофарову присвоено «несколько государственных наград».

Расследовательская организация Conflict Intelligence Team обратила внимание, что в профиле погибшего в соцсети «В контакте» его знакомые также сообщают о гибели молодого человека.