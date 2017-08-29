Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Денге в Индии

Роспотребнадзор предупредил об угрозе лихорадок Денге и Чикунгунья в Индии. В ведомстве отмечают, что к концу августа зарегистрировано более 31 000 случаев заболевания, из которых 183 случая закончились летальным исходом.

«Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 000 заболевших и 117 летальных случаев), а также в столичном округе Дели, где более 3700 человек заболевших и 57 погибших», — говорится в сообщении.

Переносчиками лихорадок Денге и Чикунгунья являются комары. Высокие температуры, а также влажность и проливные дожди способствовали распространению этих насекомых. Симптомы заболевания - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять от 2 до 12 дней.

В целях профилактики инфекций в ведомстве рекомендуют использовать репелленты, также в помещениях необходимо устанавливать противомоскитные сетки и противокомариные пологи над кроватями. Находясь вне помещения, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами.

Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.