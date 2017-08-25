Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

Во Вьетнаме наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с лихорадкой Денге, сообщили в Ростуризме. С начала 2017 г. в стране зарегистрировано 80 500 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из них 24 закончились летальным исходом, говорится в сообщении ведомства. Наибольшее число заболевших отмечено в Ханое, Хошимине и Дананге.

Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, использовать индивидуальные средства защиты (оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты). Ведомство призывает туроператоров информировать своих клиентов о ситуации с лихорадкой Денге.

Лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Основные переносчики лихорадки Денге - комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.