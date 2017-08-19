Роспотребнадзор предупредил об эпидемии гриппа в Индии

В Индии отмечается неблагополучная ситуация по заболеваемости гриппом А/H1N1, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения страны. К концу июля зарегистрировано более 2000 случаев заболеваний, более 600 закончились летально.

Наибольшее число заболевших отмечается в Мумбаи и штатах Махараштра, Гуджарат, Керала, Раджастан.

«На предстоящий период прогноз развития ситуации остается неблагоприятным. Эксперты предполагают, что эпидемия гриппа может пойти на спад по завершению муссонного сезона — в октябре текущего года», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство рекомендует российским туристам, собирающимся в Индию, сделать прививку против гриппа за 2-3 недели до выезда, пользоваться медицинской маской в местах массового скопления людей.