Специалисты Роспотребнадзора могут отправиться с инспекцией на курорты Турции

Роспотребнадзор готов отправить своих специалистов в Турцию с проверкой, сообщила руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК). Это необходимо, чтобы удостовериться в том, что турецкие курорты не представляют опасности для российских туристов.

«Также обсуждается вопрос о визите специалистов - экспертов Роспотребнадзора, инспекционном визите на турецкие курорты, чтобы определить, насколько сегодня безопасно и все ли сделано для того, чтобы этот отдых давал российским гражданам только здоровье и удовольствие», - сказала она, добавив, что визит планируется в рамках межведомственного взаимодействия Роспотребнадзора и турецких визави.

«Мы сегодня получаем актуализированную информацию о том, что происходит там. К сожалению, серьезной динамики пока нет», - добавила Попова.

13 августа Ростуризм уведомил российских туристов об угрозе безопасности здоровью пребывающих в Турции. Угроза связана с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией - вирусом Коксаки.

Попова отметила, что всего вирусом Коксаки в Турции заболели 832 россияна, «почти 80% - это дети».