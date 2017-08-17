Роспотребнадзор предупредил о заражении людей бубонной чумой в США

С начала года в США зарегистрировано три случая заболевания бубонной чумой среди людей, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте и просит учитывать эту информацию при планировании поездок. Также было выявлено 22 случая заболевания у белок.

По информации Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), ежегодно в стране регистрируется в среднем около семи случаев заболевания людей бубонной чумой, большинство из которых – в штатах Аризона и Нью-Мексико.

Ведомство ссылается на информацию ветеринарной службы Нью-Мексико и минздрава Аризоны. Последний 7 августа сообщал о новых случаях гибели диких собак от бубонной чумы. Резервуар возбудителя - блохи грызунов, которые являются добычей диких собак. Результаты анализов показали, что 10% исследованных лабораторно блох заражены возбудителем чумы.