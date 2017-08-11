В США Трамп готовится объявить режим ЧС из-за роста употребления опиатов‍

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что в Белом доме готовят документы для того, чтобы официально объявить в стране режим ЧС из-за существенного роста употребления опиатов. По его словам, проблема употребления наркотических средств в США принимает характер национальной эпидемии, пишет Reuters.

«Опиоидный кризис является чрезвычайной ситуацией, и я официально заявляю, что это ЧС», - сказал он журналистам в Нью-Джерси. «Это серьезная проблема, с которой мы еще никогда не сталкивались», - добавил Трамп.

По его словам, употребление опиатов является серьезной проблемой не только в США , но и во всем мире. «Мы потратим много времени, сил и средств для решения опиатного кризиса», — заявил Трамп.

Как уточняет Reuters, если в США официально объявят режим ЧС, то это позволит штатам, которые будут признаны зонами бедствия, получать финансовую помощь на федеральном уровне. Помимо этого режим ЧС может стать причиной отмены или ужесточения отдельных требований по регулированию рынка опиатов.

Ранее специальная комиссия Белого дома во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи рекомендовала Трампу объявить режим ЧС в стране из-за употребления опиатов. В докладе комиссии говорится о том, что в США каждый день от передозировки наркотиков умирают более 100 американцев. «В Америке каждые три недели умирает столько же людей, сколько погибли в терактах 11 сентября», - говорится в докладе. По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, от приема опиатов в 2015 г. в США умерло около 33 000 человек.