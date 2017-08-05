Правительство расширило перечень наркотических и психотропных веществ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Документ опубликован на сайте правительства.

«В настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ, обладающих неопределенным правовым статусом, формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы», — отмечается в пояснении.

В частности, в обновленный перечень внесены 14 новых наркотических средств, одно психотропное вещество, две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных.

Также внесены изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств. Эти решения нужны для госконтроля за оборотом новых видов наркотиков, отметили в правительстве.