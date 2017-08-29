Могерини поддержала созыв чрезвычайного заседания СБ ООН по ракете КНДР

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини сегодня заявила, что поддерживает созыв Совета Безопасности ООН после испытания Северной Кореей баллистической ракеты, пролетевшей над японским островом Хоккайдо.

«Эти действия представляют собой прямое нарушение международных обязательств КНДР, изложенных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН, и являются серьезной угрозой международному миру и безопасности», - говорится в коммюнике главы европейской дипломатии, распространенном в Брюсселе. По словам Могерини, КНДР «должна приступить к доверительному и содержательному диалогу, чтобы разрядить напряженность и обеспечить <...> необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова». «Мы полностью поддерживаем призывы созвать сегодня чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН», - заявила Могерини.

Запущенная КНДР во вторник утром баллистическая ракета пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо. Пентагон подтвердил информацию о траектории ракеты.

Азиатские рынки восприняли запуск как эскалацию кризиса со стороны КНДР после пары недель затишья, пишет Bloomberg: котировки во вторник заметно упали. Реакции США и президента Трампа на ракетное испытание КНДР пока не последовало.

Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации, связанной с запуском северокорейской баллистической ракеты.