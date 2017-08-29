Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Хвансон-12 из района Сунан, недалеко от Пхеньяна, сегодня в 5:57 по местному времени (28 августа в 23.57 по московскому времени), передает Reuters, со ссылкой на южнокорейских и американских военных. Ракета пролетела 2700 км, достигнув при этом максимальной высоты в 550 км, и упала в Тихий океан в 1180 км от севера острова Хоккайдо, перед этим она развалилась на три части, сообщает NHK. Часть ее траектории проходила над северной частью Японии. В истории ракетной программы КНДР это происходит впервые.

Японские военные не пытались сбить ракету, власти ограничились экстренным предупреждением населения о необходимости укрыться в подвалах. В городах Хоккайдо инструкции раздавались из уличных громкоговорителей. Останавливался транспорт.

«Опрометчивые действия Северной Кореи - это беспрецедентная, серьезная и смертоносная угроза для нашей нации», - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Запуск является прямым нарушением резолюции СБ ООН, Токио настаивает на созыве Совета безопасности при всемирной организации. Главный секретарь правительства Йошихиде Суга заявил, что Япония не может допустить повторения этой провокации и будет сотрудничать с США и Южной Кореей.