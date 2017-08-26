Российская система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала пуски КНДР

Российские средства контроля системы предупреждения о ракетном нападении зафиксировали пуски КНДР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Пуски были квалифицированы как не представляющие опасности для российской территории», — сказал собеседник агентства.

В субботу утром КНДР запустила в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении.

Пуски ракет не повлияли на радиационный фон в Приморcком крае (единственный регион России, граничащий с КНДР). Специалисты проводят измерения ежечасно.