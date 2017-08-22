КНДР предупредила США о «беспощадной мести» за проведение учений с Южной Кореей

Северная Корея пообещала Вашингтону «беспощадно отомстить за проведение «безрассудных и агрессивных военных маневров с Южной Кореей, а также за выбор пути конфронтации по отношению к Пхеньяну. Об этом заявил представитель северокорейских военных, передает Kyodo со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

Это заявление прозвучало в ответ на начало 21 августа 10-дневных учений Ulchi-Freedom Guardian американских и корейских военных на Корейском полуострове. Понаблюдать за учениями прибыл адмирал, что «усиливает серьезность ситуации».

Ранее Пхеньян заявил, что откладывает свои планы нанесения баллистическими ракетами ударов в район острова Гуам, чтобы «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки». Северокорейский лидер тогда признавал, что эскалация невыгодна ни одной из сторон возможного конфликта.