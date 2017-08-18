США и Япония договорились об усилении военного сотрудничества на фоне угрозы КНДР

Вашингтон и Токио расширят сотрудничество по северокорейской проблеме. Договоренность об этом была достигнута на вашингтонской встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, сообщает Reuters.

«Любое инициирование военных действий будет сопровождаться эффективным и подавляющим ответом», - предупредил шеф Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции по итогам переговоров. Ее стенограмма выложена на сайте Госдепартамента. «На фоне угрозы Северной Кореи мы договорились увеличить давление (на Пхеньян) и усилить способности альянса», - подтвердил его коллега министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Мэттис призвал Пхеньян отказаться от «провокаций и угроз» и выбрать «лучший путь». Госсекретарь Рекс Тиллерсон пообещал КНДР «мрачное будущее», если власти продолжат свои угрозы. Усилия Вашингтона направлены на то, чтобы вынудить Пхеньян к переговорам, но «вести их нужно с пониманием того, что новый раунд приведет к другому результату, чем раньше», - отметил Тиллерсон.

«Нет смысла вести диалог ради диалога. Япония, США и Южная Корея едины во мнении на этот счет», - продолжил тему министр иностранных дел Японии Таро Коно.