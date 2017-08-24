В России открывается первое официальное турагентство КНДР

Северная Корея открывает в России первое официальное туристическое агентство. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. «Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность, я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно», — сказал Голов.

Компания NKOREAN, основанная в 2017 г., является туристическим агентством, одобренным правительством КНДР и гарантирующим безопасность для туристов на территории Северной Кореи. Компания, специализирующаяся на путешествиях в Северную Корею, будет работать при поддержке посольства КНДР в России.

Советник северокорейского посольства Ким Сен Хун заявил, что Пхеньян гарантирует безопасность законопослушным туристам, чему способствует и ядерный потенциал страны. «КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристам, которые соблюдают закон и порядок страны», — сказал Ким Сен Хун.

Ранее США ввели запрет на посещение Северной Кореи. Он распространяется на всех американцев и вводится на ближайший год. Исключения могут быть сделаны для журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.

Это решение было принято после того, как американский студент Отто Вомбиер был арестован в КНДР и обвинен в попытке «подорвать единство корейского народа». Его приговорили к 15 годам заключения. Позже студент был освобожден и в состоянии комы отправлен назад в США, где скончался через несколько дней.