Пхеньян прокомментировал решение Вашингтона ввести запрет на поездки в КНДР

Северная Корея по-прежнему открыта для американских туристов несмотря на решение Вашингтона запретить им ездить в эту страну. «Мы всегда оставляем наши двери открытыми для граждан США, которые хотят посетить нашу страну по зову доброй воли», — сказал представитель северокорейского МИДа Центральному телеграфному агентству Кореи.

По его словам, «у иностранцев нет оснований чувствовать угрозу безопасности в КНДР, в которой самая стабильная и сильная государственная система».

С 1 сентября в США вступает запрет на посещение Северной Кореи. Тем, кто находится в КНДР сейчас, предписывается вернуться до указанного срока. Запрет распространяется на всех американцев и вводится на ближайший год. Исключения могут быть сделаны для журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.

Это решение было принято после того, как американский студент Отто Вомбиер был арестован в КНДР и обвинен в попытке «подорвать единство корейского народа». Его приговорили к 15 годам заключения. Позже студент был освобожден и в состоянии комы отправлен назад в США, где скончался через несколько дней.