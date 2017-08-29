Трамп не исключил ни одного варианта ответа на запуск ракеты КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает ни одного варианта» после сегодняшнего запуска ракеты Северной Кореей и ее пролета над Японским архипелагом. По его словам, запуск со стороны КНДР еще раз продемонстрировал «презрение» ее властей к собственным соседям и международному сообществу в целом. «Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию режима КНДР в регионе и в мире. Не исключен ни один вариант», - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

Сегодня состоялся 40-минутный телефонный разговор Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Позиции США и Японии по вопросу КНДР «полностью едины», заявил японский премьер по его итогам.

Сегодня состоится экстренное заседание СБ ООН, посвященное запуску Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12» через Японский архипелаг. В Азии этот шаг КНДР восприняли как эскалацию кризиса со стороны Северной Кореи после пары недель затишья.